Позбуваємось мурах на ділянці за допомогою простого, але дуже ефективного засобу (відео)

В той час як аграрії Київщини шукають порятунку від жахливого жука-бронзівки, на городі з'являється ще один грізний шкідник — мурахи.

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Про боротьбу з ними розповіли на Youtube-каналі «Корисне TV».

Мурахи на городі роблять багато шкоди. Зокрема, вони розповсюджують попелицю по всіх можливих рослинах. А саме попелиця знищує молодий приріст, і рослина гине.

З багатьох засобів боротьби з мурахами ведучий каналу рекомендує вживати борну кислоту, яка також є дієвим засобом для підживлення томатів.

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Для приготування засобу одну чайну ложку борної кислоти розчинити у невеликій кількості гарячої води. Додати чайну ложку цукру й добре перемішати. Консистенція повинна бути трохи рідшою за сметану. Потім налити суміш у кришку з-під пляшки й закріпити кришку там, де є багато мурах.

Результат видно вже за 5 хвилин. Мурахи дуже швидко чують солодке та йдуть до приманки. Аграрій каже, що робочі мурахи наїдяться приманки й віднесуть шматочки приманки у мурашник «королеві мурах». Після такого"обіду" «королева мурах» загине, а з нею загинуть й інші мурахи.

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Експерт зазначає, що борної кислоти потрібно рівно стільки, щоб від цієї приманки був ефект. Адже якщо додати кислоти більше за норму, то мурахи її наїдяться й загинуть, не донесуть отруту до «королеви мурах». А значить вони так і будуть панувати на ділянці.

Якщо кислоти буде мало, то приманка не вб'є навіть робочих мурах.

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При оптимальній кількості борної кислоти, якщо поставити приманку вранці, вже ввечері на ділянці не буде мурах.

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