«Відповідальність — це також про міністрів, які ухиляються від адекватного виконання зобов’язань»: Магда відреагував на заяву Малюськи

В окремих чиновників зносить дах від почуття власної значущості. Так Євген Магда, директор Інституту світової політики, прокоментував погрози міністра юстиції Дениса Малюськи на адресу військовозобов'язаних. Малюська пообіцяв важке життя тим, хто буде ухилятися від призову.

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«Взагалі, відповідальність — це про всіх. І про міністрів, які ухиляються від адекватного виконання покладених на них зобов'язань. Навіть якщо цей міністр — ветеран перебування в уряді як Денис Малюська», — написав Магда на своїй сторінці у соцмережі.

Він звернув увагу, що життя самого Малюськи важчим не стає попри численні «зальоти» на посаді.

«Свого часу він докладався до спроби знищити декларування. Смішною виявилася ініціатива про платні камери у слідчих ізоляторах, яка принесла до бюджету держави кілька мільйонів», — написав Магда й нагадав, що міністра навіть звинувачували у співучасті у рейдерському захопленні мережі заправок Motto.

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Втім, за його словами, все це не мало для нього негативних наслідків, а навіть навпаки.

«До речі, пам'ятаєте, як Денис Малюська жалівся через маленьку зарплату? Так ось, ці проблеми в минулому — у 2023 році він задекларував зарплату понад 4 мільйони гривень», — додав Магда.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що суд у Києві виніс максимально жорсткий вирок ухилянту, хоча прокурор просив умовний термін.

Тим часом в Україні вже почали заробляти на тих, «хто боїться ТЦК».

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