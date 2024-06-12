Міністр юстиції Денис Малюська, який ще до набуття чинності новим мобілізаційним законом припускав певні обмеження у наданні адмінпослуг військовозобов'язаним, які порушуватимуть законодавство, вважає, що держава може цілком законно вимагати військово-облікові документи при зверненні чоловіків за «сотнями, якщо не тисячами» адміністративних послуг.

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За його словами, громадянам, які уникають мобілізації в Україні, будуть все частіше відмовляти у наданні послуг. Про це він зазначив в інтерв’ю, опублікованому на YouTube-каналі «Це ніхто не буде дивитись», передає «Фокус». Малюська додав, що адміністративне законодавство передбачає, що при зверненні громадян за якоюсь послугою держава може вимагати як умову її надання військово-облікові документи. І якщо надання військового квитка стане обов’язковим, це дозволить українцям «з'являтись на радарах держави».

«Це нормальний, правильний, природний процес. Процес триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми. Але, на моє переконання, він буде з’являтись все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ», — запевнив він.

Втім, міністр зазначив, що такі вимоги не запроваджуватимуться при наданні певних послуг: «Це все, що стосується членів сім’ї військовозобов’язаного, дітей військовозобов’язаного. В цьому випадку держава жодних блоків не ставитиме. Ми досить обережно ставимось до оцінки, де послуги не є критично важливими, а де вони важливі».

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А військово-облікові документи вимагатимуть при наданні послуг, потрібних «задля гарного життя» та особистого комфорту військовозобов’язаного. Чиновник переконаний, що це станеться «рано чи пізно». У випадку критично важливих для життя послуг таких змін не передбачається.

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Раніше Денис Малюська зазначав, що дозвіл мобілізовувати засуджених дозволить збільшити кількість військовослужбовців в українській армії на 10 — 20 тисяч осіб.

Фото — скріншот

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