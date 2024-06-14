Депутат Кременчуцької міської ради від «Європейської солідарності» Віталій Котляр є співвласником зареєстрованої у 2014 році російської компанії «ООО „Дормаш групп“». Фірма Котляра була також помічена на заходах в окупованому Криму, де її представники обговорювали із росіянами підвищення енергоефективності окупованого півострова. Про це розповідає блогер та політичний експерт Сергій Іванов.

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«Віталій Котляр депутат від „Євросолідарності“ Кременчуцької міської ради спрівпрацює з державою-агресором. Зокрема, Котляр задекларував частину корпоративних прав у компанії „Дормаш Групп“, яка працює в росії. Депутат володіє половиною корпоративних прав у цій компанії», — розповідає Сергій Іванов, наводячи дані з реєстру декларацій НАЗК.

За інформацією Іванова, офіс компанії Котляра знаходиться у російському Бєлгороді. Також, повідомляє експерт, навесні 2017 року компанія депутата брала участь у виставці в окупованому Сімферополі, де разом з окупантами представники фірми обговорювали підвищення енергоефективності Криму.

«У зв'язку з цим в мене є пропозиція до Петра Олексійовича. Як з’ясувалося, у вас є прекрасна талановита і, головне, заможна команда… Чи не буде логічним попросити ваших депутатів перераховувати кошти на ЗСУ, а не на армію росії? Можливо, це якось спростить всю схему? Вони не будуть гріти окупантів, тож і збирати треба буде трохи менше. Бо виходить, що поки ви „передаєте на фронт дрони“, ваші посіпаки оплачують агресору ракети, якими бомблять українські міста», — сказав Іванов.

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Як повідомлялось раніше, Порошенку була оголошена підозра у державній зраді. Його підозрюють в тому, що він за сприяння керівництва рф у 2014−2015 роках підтримував діяльність терористичних організацій, бо Україна відмовилась від вугілля з ПАР на користь вугілля з підприємств на окупованих територіях, сплачуючи гроші за вугілля терористам з ОРДЛО.

Раніше, затриманий правоохоронцями лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук підтвердив організовану схему з вугіллям з ОРДЛО та розповів деталі.

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«У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему», — заявив тоді Медведчук.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що близькі родичі колишніх депутатів від забороненої «ОПЗЖ» Віктора Медведчука та Тараса Козака, які були позбавлені громадянства України, отримали підозри.

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