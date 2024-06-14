“Поступово запускала свій мозок”: Jerry Heil вразила зізнанням

Популярна співачка, представниця України на «Євробаченні» Jerry Heil поділилася своїми особистими переживаннями з шанувальниками на сторінці у соціальній мережі. Артистка зазначила, що останнім часом у неї дуже напружений графік, а тому важливо час від часу переключатися. Jerry Heil розповіла, що саме їй допомагає триматися.

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«Ментальне відновлення, моя наснага — музика, — написала співачка. - Створювати нові музичні твори десь так само захоплююче, як розгадати енігму. Сидіти в цій ванні звуку і спостерігати, як душа вільно падає, але вгору.

Але займатися шоубізнесом — це і вирішувати купу інших не зовсім музичних питань. І навіть створення музики часто має відбуватися за планом (що насправді добре — це дисциплінує)".

Артистка написала, що їй допомогло не перегоріти, зокрема під час підготовки до виступу на «Євробаченні».

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«Посидіти наодинці з собою класно, наприклад, під звук церковного дзвона, — зауважила Jerry Heil. — А ще дуже добре в гармонію приводять хорові твори… Вода і кисень. Постояти в душі під проточною, піти до річки з активною течією… Читання — і саме ЗРАНКУ. Так я поступово запускала свій мозок в роботу в період Нацвідбору і позбавлялася зайвої напруги, бо телефон не стихав від повідомлень з новими завданнями».

А ще Jerry Heil отримувала натхнення від смачній їжі та сімʼї.

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«Наприклад, наявність/відсутність дійсно смачного обіду дуже впливає на мій настрій протягом дня, тому завжди наперед піклуюся про місце, де їстиму, — написала артистка. — Сімʼя і місце, де зростала. Татова черешня, дідовий дуб, мама накриває на стіл. Хтось посварився з сусідами і тут же помирився, бо треба позичити солі. Собака прибіг з парку в репʼяхах. І запах літа. І запах землі після дощу. І запах свободи».

Шанувальники подякували співачці за важливу тему, яку вона підняла.

«Дуже прикро, що тема ментального здоровʼя не дуже популярна, але все ж, і про це потрібно дбати, та берегти його, щоби не перегоріти», — написали у коментарях.

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«Церковний дзвін слухати, це дуже круто!!!» — зазначили шанувальники.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Jerry Heil вразила вишуканим образом.

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