«Настав час»: Jerry Heil вразила новиною

Українська співачка, представниця України на «Євробаченні-2024» Jerry Heil на сторінці у соціальній мережі виклала свої роздуми та ухвалені рішення після поїздки на Каннський кінофестиваль. Відомо, що співачка потрапила до Франції відразу після фіналу «Євробачення», яке цього року відбулося у Швеції (Мальме). Нагадаємо, дует Jerry Heil та Alyona Аlyona посів третє місце.

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Jerry Heil поділилася світлинами з Канн та викликала в шанувальників захват своїм образом. Співачка також виклала важливі висновки, які там зробила. Загалом вони стосуються її творчості та майбутнього розвитку.

«Українську музику чують у світі, настав її час, — написала Jerry Heil, яка вважає це найголовнішим знанням. — Війна навчила мене не чекати на слушну можливість, а створювати такі. Якщо я хочу, щоб українська музика звучала у світовому кіно, я сама йду й шукаю потрібний проєкт. Або створюю його (а це вже спойлер)».

Музикантка додала, що цих всіх цілей неможливо досягнути без потужної команди однодумців.

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«Нічого з переліченого вище неможливе без потужної команди відданих своїй справі людей, закоханих в ідею популяризації української культури! — впевнена Jerry Heil. — Мені дуже пощастило, що зі мною саме такі».

Під дописом співачки відразу зʼявилося багато коментарів, більшість з яких були написані англійською мовою. Відомо, що під час «Євробачення» наші артистки затоваришували з музикантами з багатьох країн Європи.

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«Справжня легенда української музики», — написали у коментарях.

«Її очі — це любов», — були під враженням шанувальники.

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«Дякую за поширення української культури у світ», — відповіли співачці.

Нагадаємо, раніше артистки розкрили деталі підготовки номера для «Євробачення».

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