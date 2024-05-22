«Синдром «Євробачення»: Jerry Heil після «невинного стриптизу» накинулась на піаніно, а Тіна Кароль натякнула на повернення на конкурс

Конкурс «Євробачення — 2024» вже став історією, але деякі його учасники продовжують, вочевидь, жити цією знаковою подією.

Так, співачка Jerry Heil після третього місці на конкурсі спочатку здивувала «невинним стриптизом» у Каннах, де вона підтримала «європейський тренд» на розкутість у вбранні, а днями ще й дала імпровізований концерт у швейцарському аеропорту.

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За словами очевидців, дівчина здивувалася, що фортепіано може використовувати будь-хто з пасажирів, і почала «давити на клавіші», і так захопилася, що навіть зіграла декілька пісень на радість пасажирам.

«Бачу піаніно — розчиняюся в музиці», — прокоментувала імпровізацію Jerry Heil.

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Своєю чергою, Тіна Кароль, яка брала участь у «Євробаченні — 2006», теж не змогла, схоже, повністю «вилікуватися» від «Євро-синдрому». І у відповіді на запитання фанатів у «сторіз» (а всього було 177 питань), вона вибрала саме ті, що пов'язані з «Євробаченням»). Зокрема, фани запитали, чи хотіла б шановна Тіна повторно взяти участь у конкурсі.

«Так, я б хотіла поїхати. Це крутий драйв, тонус і я знаю, що я можу. Я знаю, що я інша. І коли я їхала на Євробачення — це не зовсім була моя ідея. У мене були продюсери і ніхто не питав ніколи, але насправді у мене дуже тяжка закулісна доля виступу на Євробаченні», — зізналася Тіна.

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Тому нас з вами, схоже, очікує «гарячий» відбір на конкурс і багато нових та цікавих учасників.

А тим часом постановниця запального номера українок на «Євробаченні-2024» Таню Муіньо продовжує вражати фанів новими творчими вигадками.

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Фото скрін відео youtube.com/

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