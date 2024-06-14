Розчиняє камені та омолоджує: встигніть заготувати цю рослину

Мабуть, всім ще з дитинства відомо про надзвичайний смак і цілющі властивості липового чаю. Липа — рослина «жіноча». Але, на відміну від материнки, так само «жіночої» рослини, липою можна без остраху лікувати й дітей, і чоловіків, ділиться травниця Наталія Земна.

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«Липа допомагає при застуді та кашлі, розчиняє камені в нирках та жовчному міхурі, лікує фіброміоми, допомагає при різних шкірних захворюваннях, продовжує жіночу молодість, омолоджує та зволожує шкіру, допомагає при епілепсії», — розповідає Земна.

Збирати липу треба до того часу, як вона почала відцвітати. Робити це краще у сонячні та сухі дні, в жодному разі не після дощу.

«Зривайте квіти з приквітником (з маленькими листочками навколо квітів), — радить травниця. — Сушіть липу в чистому та сухому приміщенні. Липа цвіте тиждень! За цей час треба зібрати її. Заварюйте й пийте чай з квітів липи: столова ложка на склянку окропу, і вживайте по ¼ склянки 4 рази на день. Але пам’ятайте, що, на відміну від багатьох настоїв з цілющих трав, ліки з липи потрібно вживати після їди».

Крім того, говорить травниця, коли заварили чай, то як випили його, на дні є залишок.

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«За деякий час з нього утворюється слиз. То це найкраща природна маска для обличчя», — говорить Земна.

Раніше травниця розповіла, як готувати пророщене насіння, яке корисне для схуднення.

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