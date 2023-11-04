Надійна профілактика від недокрів’я: чому солодкий перець має обов’язково бути у вашому меню

Багатьом смакує свіжий перець. Навіть просто з хлібом і сіллю. Дехто запитує себе, мовляв, чи правильно робить, що вживає у стравах багато перцю? Правильно. Адже він багатий на вітаміни, які потрібні людині, ділиться травниця Наталія Земна, яка раніше розповіла про корисні властивості огірків.

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«Якби, приміром, нагороджували овочі медалями за вітаміни, мікроелементи, то, вочевидь, перцю дісталась би золота медаль. Бо в ньому є каротин (провітамін А), вітамін Р, вітамін С, який потрібен людині щодня, і ще багато інших, — пише Наталія Земна. — Каротин, що міститься в перці, оберігає в людини ті чутливі місця, де шкіра переходить у слизову оболонку: ніздрі, очі, вуха, статеві органи. І вітаміном А організм запасається, насамперед для цих ділянок шкіри. Якщо ж запаси збіднюються, то опірність організму знижується і виникають різноманітні захворювання. Не може організм розвиватися, рости, жити та ефективно працювати без вітаміну А. У перці його дуже багато.

Перець зміцнює стінки капілярів. Їх в організмі дуже багато, і вони повинні бути міцними й забезпечувати живлення кожної клітини, всіх органів і систем. Вчені, досліджуючи перець, виділили вітамін Р, який зміцнює судини. То ж перець — це природний бальзам для серцево-судинної системи. Якщо у перці червоного та оранжевого забарвлення багато вітаміну А, тобто каротину, то у зеленому та жовтому чимало вітаміну С — у шість разів більше, ніж у цитрусових. Такий перець треба їсти свіжим, не варити його і не тушкувати. Людина має знати, що без вітаміну С серце не може працювати нормально. Адже він зміцнює центральну нервову систему, заспокоює. Перець має здатність підвищувати засвоєння заліза, яке необхідне для нормального кровотворення і кровообігу. Тобто є надійною профілактикою від недокрів’я".

Щоб насолоджуватися стравами із перцю солодкого не тільки тоді, коли він достигає на грядках, поповнювати свій організм вітамінами, цей овоч можна заготувати на зиму: приготувати салати, нафарширувати, насмажити — всі страви будуть апетитними і дуже смачними.

«Приготуйте найпростішу заготовку для страв, — радить травниця. — Солодкий перець, зелень кропу, петрушки, селери, помідори (в рівних частинах) дрібненько поріжте і перемішайте. Зберігати в холодильнику в морозильній камері. Якщо кваситимете капусту, то додайте й солодкий перець. На один кілограм капусти — сто п’ятдесят грамів перцю.

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Спробуйте висушити перець так, як це роблять болгари. Кожну перчину надріжте вздовж і виберіть насіння. Потім треба нанизати кожен перець за хвостик на товсту нитку і повісити висушуватися. Або ж можна очистити перець од насіння, хвостиків і нарізати соломкою. Розкласти на папір і висушити. Видалене насіння не викидайте — висушіть, подрібніть на кавомолці, і застосовуйте як приправу до різноманітних страв. Однак застережу: перець протипоказаний тим, у кого хвора підшлункова залоза, хто потерпає від виразки шлунка і дванадцятипалої кишки, хронічного гепатиту, холециститу у стадії загострення, а також од колітів та ентероколітів".

Раніше травник Андрій Форсюк розповів, як мандарин впливає на здоров'я та імунну систему.

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