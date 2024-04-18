Помічна майже при кожній хворобі: обов’язково заготовте цю диво-траву

Незабаром з’являться молоді листочки кропиви дводомної. Це чудодійна рослина, збирайте — і лікуйтесь досхочу. У листі кропиви, наприклад, вітаміну С вдвічі більше, ніж у моркві. І, певна річ, наші предки цінували цілющі властивості кропиви. Вживаючи листя кропиви у салатах, інших стравах, людина тим самим лікувала шлунок і кишківник. Також коли потрібно було лікувати шлунок і кишківник, то робили настій, ділиться травниця Наталія Земна, яка розповідала, як готувати пророщене насіння.

ВІДЕО ДНЯ

«Якщо до кімнати занести жмут кропиви дводомної, то через п’ятнадцять — двадцять хвилин повітря стає свіжим, чистим. Людина, яка вживає кропиву, також очищає свій організм.

Для лікування маткових, легеневих, носових і геморойних кровотеч, а також хронічних захворювань, готували настої кропиви дводомної у пропорції 1:10.

Такі ліки вживають також як шлунково-полівітамінний чай для профілактики захворювання на подагру.

Корисна кропива людям, хворим на анемію. Адже вона підвищує гемоглобін, збільшує кількість еритроцитів в крові. Кропива показана для лікування захворювань печінки, жовчного міхура, органів травлення. Використовують її в лікуванні бронхіту и навіть при туберкульозі легень.

РЕКЛАМА

Вживання свіжого листя кропиви дводомної знижує кількість цукру в крові, отже кропива корисна діабетикам".

Але перед застосуванням кропиви дводомної важливо ознайомитися з протипоказаннями. Її, та й всі інші рослини, що підвищують згортання крові, слід вживати з обережністю людям із схильністю до тромбозів, тромбофлебіту, варикозу. Протипоказана кропива також при вагітності, бо підвищує тонус матки.

РЕКЛАМА

«Небажано вживати кропиву людям, що страждають на гіпертонічну хворобу та атеросклероз, бо у них часто спостерігається підвищена в'язкість крові. Небажано вживати сечогінні і жовчогінні збори з листом кропиви під час різкого загострення запальних процесів при захворюваннях нирок і печінки.

Сік кропиви дводомної її відвари, вітамінні чаї протипоказані при гострій серцевій або нирковій недостатності.

РЕКЛАМА

Протипоказанням до вживання кропиви дводомної є, звісно, й індивідуальна непереносимість і алергічна реакція на рослину.



До речі, на згортання крові більше впливає свіже листя кропиви дводомної, а ось настої з сушеної кропиви безпечніші. Не можна перевищувати дозу, яка становить 200 мл настою, відвару, або 300 мл чаю з кропиви дводомної на добу. Вживати ліки з кропиви потрібно 3−4 тижні, потім зробити перерву на 7−10 днів, а далі можна продовжити лікування".

Раніше Наталія Земна розповідала про надійну профілактику недокрів’я, та пояснила, чому солодкий перець має обов’язково бути у вашому меню.

201

Читайте нас у Facebook