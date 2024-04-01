Корисно для схуднення: травниця поділилась, як готувати пророщене насіння

Харчування пророщеним насінням зовсім не сучасний винахід. Це — їжа наших пращурів, які з неї черпали силу самої природи. Особлива цінність такої живої їжі в тому, що вона акумулює в собі надзвичайну кількість корисних організму речовин. Наприклад, у пророслому зерні в кілька сот разів більше вітамінів, ніж у зеленій рослині. Для пророщування зазвичай використовують насіння усіх видів злакових, бобових, овочів та горіхів. Можна проростити зерна пшениці, коричневий рис, овес, ячмінь, квасолю, гречку, сочевицю, насіння чіа, кукурудзу, нут, зелений горошок, лляне насіння, маш, кіноа, насіння гірчиці, жито, соєві боби, кунжут, насіння соняшника, пояснює травниця Наталія Земна, яка раніше розповідала, чому солодкий перець має обов’язково бути у вашому меню.

ВІДЕО ДНЯ

«Якщо проростки до 2 мм — вживаємо разом із зерном, якщо більші — виносимо банку на світло, дорощуємо до 5−7 см і вживаємо зелені ростки. Раджу приготувати паштет з петрушкою та часником.

Проростки пшениці (200 г) пропустіть через м’ясорубку, або подрібніть в блендері, додайте порізану зелень петрушки (50 г), розтертий часник (30 г), олію (30 г), сіль. Усе ретельно перемішайте і використовуйте як паштет для бутербродів, складову частину других страв, або ж додавайте у перші страви та салати.

Наприклад для схуднення є багато смачних рецептів смузі із зеленими паростками пшениці (висота десь 8−10 см). Приготуйте смузі з паростками пшениці, апельсином та бананом.

Нам потрібні: 1 склянка води, ¼ склянки свіжих зелених паростків пшениці, 1 апельсин або 2 мандарини, ½ банана, ½ склянки льоду. Викладіть всі інгредієнти в блендер та збийте до однорідної маси". РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували поради травниці тим, у кого підвищена кислотність та турбує печія.

РЕКЛАМА

35

Читайте нас у Facebook