Відомий активіст Сергій Стерненко прокоментував ініциативи влади щодо запровадження «економічного бронювання».

«Економічне бронювання для КРИТИЧНО важливих фахівців необхідне. Бо економіка — двигун для промисловості, військової насамперед. Нам треба бронювати окремих фахівців ІТ, фахівців з мобільного звʼязку, енергетиків, рятувальників тощо. Тих, чия робота важлива для функціонування країни. Але те, що нині пропонують нардепи з бронюванням для ФОПів якщо ти заробляєш від певної суми і платиш збір тощо — великий жест зневаги до військових і провокація конфлікту всередині країни. Навіть просто ініціатива про це — дичина. Не ганьбіться, депутати. Не голосуйте за цю срань. Наслідки вам дуже не сподобаються», — написав він у Twitter.

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