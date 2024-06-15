В Раді пропонують обмежити повноваження ТЦК: в Міноборони відповіли на ініціативу

Після кількох випадків перевищення повноважень співробітниками ТЦК народні депутати запропонували обмежити в правах військкомати та передати їхні функції цивільним органам.

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Таку ініціативу прокоментував речник Міноборони Дмитро Лазуткін, пише ТСН.UA.

«Давайте працювати з реальністю: поки що немає якогось рішення. Розмови тривають і, дійсно, зробити це більш зрозумілим, щоби працювала система, наприклад, так як працють ЦНАПи — це доволі приваблива ініціатива. Вона розглядається, вона опрацьовується. Більше наразі з цього приводу важко щось говорити, тому що, знову ж таки, немає конкретики. Є розмови, є суспільний діалог. І добре, що він є», — зазначив Лазуткін.

Також речник відповів на питання, чи впораються центри підготовки військовозобов'язаних з великою кількістю набраних людей.

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За його словами, будуть задіяні всі можливості.

«В центри підготовки не мобілізується більше людей, ніж можуть підготувати ці центри, в цьому є своя логіка. І як ми бачимо зараз, не всі люди отримують мобілізаційне розпорядження, навіть ті, які проходять ВЛК», — пояснив речник. Крім того, він зазначив, що новобранці зможуть проходити навчання в європейських країнах, наприклад, у Франції.

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«Давайте не забувати, що такий процес триває доволі давно і навчання українських військових також за кордоном проходить. Я, коли проходив службу в 47-й бригаді, то військовослужбовці цієї бригади на Bradley навчалися за кордоном і ми бачили результати», — сказав Дмитро Лазуткін.

Нагадаємо також, що в Раді є також прихильники продовження термінів оновлення даних військовозобов'язаних, проте вочевидь, такі ініціативи не будуть підтримані.

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