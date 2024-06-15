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Суспільство та люди

Потрапили у пастку: нардеп про чоловіків, які приїхали з-за кордону оновити дані

13:50 15 червня 2024
Українець на вокзалі

Законослухняні чоловіки, які не бажають мати проблем із законом і повернулися з-за кордону в Україну, щоб виконати вимоги мобілізаційного законодавства і стати на військовий облік, «опиняються у пастці».

Про це сказав народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі Radio NV.

«Громадяни України, які не стояли на військовому обліку і повернулися до України, вони зараз потрапили, фактично, у своєрідну пастку. Вони не можуть виїхати з України назад до своїх сімей і не можуть в Україні стати на військовий облік, тому що в них немає в Україні зареєстрованого місця проживання», — пояснив він.

За словами Веніславського, зараз готується відповідне звернення до Кабінету Міністрів України, до Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, оскільки ця проблема потребує вирішення.

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Веніславський додав, що кілька десятків таких громадян звернулися до нього особисто.

Зазначимо, що й ті чоловіки, що перебувають в Україні, не зможуть отримати більшість держпослуг без військово-облікового документу — тобто, для походу в держустанову буде потрібен військовий квиток.

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