Потрапили у пастку: нардеп про чоловіків, які приїхали з-за кордону оновити дані
Законослухняні чоловіки, які не бажають мати проблем із законом і повернулися з-за кордону в Україну, щоб виконати вимоги мобілізаційного законодавства і стати на військовий облік, «опиняються у пастці».
Про це сказав народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі Radio NV.
«Громадяни України, які не стояли на військовому обліку і повернулися до України, вони зараз потрапили, фактично, у своєрідну пастку. Вони не можуть виїхати з України назад до своїх сімей і не можуть в Україні стати на військовий облік, тому що в них немає в Україні зареєстрованого місця проживання», — пояснив він.
За словами Веніславського, зараз готується відповідне звернення до Кабінету Міністрів України, до Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, оскільки ця проблема потребує вирішення.
Веніславський додав, що кілька десятків таких громадян звернулися до нього особисто.
Зазначимо, що й ті чоловіки, що перебувають в Україні, не зможуть отримати більшість держпослуг без військово-облікового документу — тобто, для походу в держустанову буде потрібен військовий квиток.251
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