Супер-млинці з соковитою м’ясною начинкою від блогерки-красуні Alina FooDee: справжня смакота з простих продуктів

Блогерка Alina FooDee, яка нещодавно розповіла, як приготувати картопляну піцу на сковороді, поділилась рецептом тонких ніжних млинців з м'ясною начинкою.

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«Такі млинці можна заморозити. Млинці дуже смачні, а готуються з найпростіших і найдоступніших продуктів», — розповіла Аліна.

Інгредієнти:

Для тіста:

Вода — 1 чашка

Молоко — 1 чашка

Борошно — 1 чашка

Цукор — 1 ст.л.

Яйця — 2 шт.

Сіль — 0,5 ч.л.

Рослинна олія — 2 ст.л.

Для начинки:

Цибуля — 1 шт.

Рослинна олія, вершкове масло

Варене м'ясо — 500 г

Сіль, чорний мелений перець — за смаком

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Приготування:

Млинці готуються з розрахунку «три стакани». Йдеться про воду, молоко та борошно.

Всі інгредієнти для тіста змішати й відставити на 10 хвилин відпочивати.

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Смажити млинці на сухій сковорідці, складати на блюдо та накривати кришкою.

Для начинки зварити м'ясо. Перемолоти його, додати підсмажену цибулю. Якщо фарш вийшов тугим, додати трохи бульону. Посолити та поперчити.

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Начинити млинці. Потім обсмажити їх на вершковому маслі.

Подавати млинці можна зі сметаною.

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