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Супер-млинці з соковитою м’ясною начинкою від блогерки-красуні Alina FooDee: справжня смакота з простих продуктів

15:15 15 червня 2024
млинці

Блогерка Alina FooDee, яка нещодавно розповіла, як приготувати картопляну піцу на сковороді, поділилась рецептом тонких ніжних млинців з м'ясною начинкою.

«Такі млинці можна заморозити. Млинці дуже смачні, а готуються з найпростіших і найдоступніших продуктів», — розповіла Аліна.

Інгредієнти:
Для тіста:
Вода — 1 чашка
Молоко — 1 чашка
Борошно — 1 чашка
Цукор — 1 ст.л.
Яйця — 2 шт.
Сіль — 0,5 ч.л.
Рослинна олія — 2 ст.л.

Для начинки:
Цибуля — 1 шт.
Рослинна олія, вершкове масло
Варене м'ясо — 500 г
Сіль, чорний мелений перець — за смаком

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Приготування:
Млинці готуються з розрахунку «три стакани». Йдеться про воду, молоко та борошно.

Всі інгредієнти для тіста змішати й відставити на 10 хвилин відпочивати.

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Смажити млинці на сухій сковорідці, складати на блюдо та накривати кришкою.

Для начинки зварити м'ясо. Перемолоти його, додати підсмажену цибулю. Якщо фарш вийшов тугим, додати трохи бульону. Посолити та поперчити.

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Начинити млинці. Потім обсмажити їх на вершковому маслі.

Подавати млинці можна зі сметаною.


Раніше відомий шеф-кухар Євген Клопотенко поділився своїм рецептом смачних вареників з черешнею.

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