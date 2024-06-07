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Смачнюща піца з картоплі на сковороді від красуні Alina FooDee: простий і швидкий рецепт вашої вечері на сьогодні

9:56 7 червня 2024
Готова піца

Молода українська господиня Аліна, рецепти якої подобаються мільйонам її передплатників, продовжує тішити їх рецептами простих страв, які можна приготувати без зайвих зусиль.

Вони, напевно, припадуть до смаку тим українкам, у яких на приготування вечері через постійні відключення світла залишаються якісь півгодини.

Її новий варіант швидкої вечері сподобається і дорослим, і дітям, адже будемо готувати картопляну піцу!

Природно, інгредієнти для цієї страви максимально прості та знайомі: 3 картоплини загальною вагою близько 400 г, 1 яйце, 0,5 чайної ложки солі, чорний перець на смак і нарубана зелень, а також олія для смаження.

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Етапи приготування

Картоплю натираємо на тертці, віджимаємо, додаємо сире яйце, спеції та зелень.

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Розрівнюємо масу по розігрітій сковороді, обсмажуємо під кришкою протягом 10 хвилин.

Перевертаємо на інший бік за допомогою тарілки та знову повертаємо на середній вогонь.

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Нарізаємо начинку — ковбасу, бекон і т.д. (Сумарно 60−80 г), натираємо невеликий шматочок сиру (60 г).

Змащуємо картопляну основу кетчупом або майонезом, посипаємо сиром, викладаємо начинку, прикрашаємо нарізаною цибулею та оливками.

Ще 10 хвилин під кришкою і готово!

Зверніть увагу також на варіант ситного обіду від Alina FooDee з грибами та курячим філе.

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