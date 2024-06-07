Смачнюща піца з картоплі на сковороді від красуні Alina FooDee: простий і швидкий рецепт вашої вечері на сьогодні

Молода українська господиня Аліна, рецепти якої подобаються мільйонам її передплатників, продовжує тішити їх рецептами простих страв, які можна приготувати без зайвих зусиль.

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Вони, напевно, припадуть до смаку тим українкам, у яких на приготування вечері через постійні відключення світла залишаються якісь півгодини.

Її новий варіант швидкої вечері сподобається і дорослим, і дітям, адже будемо готувати картопляну піцу!

Природно, інгредієнти для цієї страви максимально прості та знайомі: 3 картоплини загальною вагою близько 400 г, 1 яйце, 0,5 чайної ложки солі, чорний перець на смак і нарубана зелень, а також олія для смаження.

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Етапи приготування

Картоплю натираємо на тертці, віджимаємо, додаємо сире яйце, спеції та зелень.

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Розрівнюємо масу по розігрітій сковороді, обсмажуємо під кришкою протягом 10 хвилин.

Перевертаємо на інший бік за допомогою тарілки та знову повертаємо на середній вогонь.

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Нарізаємо начинку — ковбасу, бекон і т.д. (Сумарно 60−80 г), натираємо невеликий шматочок сиру (60 г).

Змащуємо картопляну основу кетчупом або майонезом, посипаємо сиром, викладаємо начинку, прикрашаємо нарізаною цибулею та оливками.

Ще 10 хвилин під кришкою і готово!

Зверніть увагу також на варіант ситного обіду від Alina FooDee з грибами та курячим філе.

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