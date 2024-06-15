«Я мусив це зробити»: Джонні Депп похвалився, що вкрав роль у Тома Круза

Актор Джонні Депп знявся в незліченній кількості успішних фільмів і був зіркою сотень проєктів, в тому числі й у світі моди. Актор запам'ятався тим, що надав унікальний штрих усім своїм персонажам. «Пірати Карибського моря» були б не такими без Джека Горобця, «Аліса в країні чудес» — без Божевільного Капелюшника, а «Чарлі й шоколадна фабрика» — без Віллі Вонки.

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Депп наділив усіх своїх персонажів власною індивідуальністю, і, можливо, деякі з цих фільмів не мали б такого успіху, якби роль дісталася не Джонні, а комусь іншому. В одному з його фільмів це мало не сталося — Том Круз був фаворитом на роль, яка врешті-решт дісталася Деппу.

У документальному фільмі, присвяченому кар'єрі Тіма Бертона, Депп розповів, що він вперше працював разом з режисером у фільмі «Едвард Руки-ножиці». Але цього могло і не статися, пише Marca.

«Круз був недалекий від того, щоб зіграти Едварда Руки-ножиці… По-справжньому», — сказав актор.

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Однак Депп не втрачав надії щодо кастингу.

«Сценарій подолав усі мої фізичні та емоційні бар'єри. Текст і персонаж були прекрасними. Мене дуже приваблював той факт, що Едвард був дуже схожий на мене. Це було те, що я повинен був зробити», — зізнається він.

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Так почалася велика дружба між актором і режисером, яка принесла незліченні успіхи: «Ед Вуд» (1994), «Сонна лощина» (1999), «Труп нареченої» (2005), «Суїні Тодд: перукар-демон з Фліт-стріт» (2007), «Аліса в країні чудес» (2010) і «Темні тіні» (2012).

Раніше «ФАКТИ» публікували подробиці скандального розлучення Джонні Деппа з голлівудською зіркою Ембер Герд, а також чутки про його роман з 20-річною Дженною Ортега.

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