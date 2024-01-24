Голлівудський актор Джонні Депп, найбільш відомий за роллю Джека Горобця (Спарроу) в «Піратах Карибського моря», пережив дуже важкі роки після того, як його колишня дружина Ембер Герд звинуватила його в домашньому насильстві. Він витратив мільйони на судові справи, втратив кінопроекти та зіткнувся з бойкотом у Голлівуді — він страждав як професійно, так і особисто. Але він планував розлучитися із акторкою ще до того, як вона подала на нього, пише видання koimoi.

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Як відомо, Ембер подала на розлучення в травні 2016 року і отримала заборонний ордер проти Джонні. Вона звинуватила його в домашньому насильстві і навіть дала інтерв’ю в The Washington Post, в якій стверджувала, що стала жертвою насильства, не називаючи жодних імен. Пара була втягнута у судовий процес у Великій Британії (2020), за яким послідував судовий процес про наклеп на 50 мільйонів доларів у Вірджинії. Зрештою, Джонні Депп виграв справу і відсудив 1 мільйон доларів.

Багато хто не знає, але мати Деппа, Бетті Сью Палмер, померла в травні 2016 року. Вона боролася за своє життя в лікарні, і актор був поруч з нею, незважаючи на їхні непрості стосунки в дитинстві. Він навіть привів своїх дітей, Джека Деппа та Лілі-Роуз Депп, щоб попрощалися з бабусею.

Смерть матері змусила Джонні Деппа усвідомити, що йому потрібно розірвати стосунки з Ембер Герд. Під час телевізійного судового процесу у Вірджинії він поділився: «Я дуже спокійно сказав: «Слухайте, я прийняв рішення, і я думаю, що це найкраще. Я подам на розлучення. Але я не збираюся посилатися на непримиренні розбіжності. Я не збираюся посилатися на насильство. Я скажу так: ми вдвох, ми просто не хочемо відчувати себе так, ніби у нас на шиї нашийник і до нього прикріплений повідець».

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Можливо, ця розмова не дуже сподобалася Ембер Герд. Невідомо, що саме її підштовхнуло, але того ж місяця вона подала на розлучення і звинуватила його в домашньому насильстві.

Раніше повідомлялося, що Джонні Депп підписав новий контракт з будинком Dior на 20 млн доларів.

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