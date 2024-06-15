В Києві знов злива: затопило вулиці, магазини, станції метро

Як і в минулу зливу, Київ «поплив». У столиці просто все в воді — машини, вулиці, станції метро, магазини.

Рух на дорогах максимально ускладнено. В центрі біля залізничного вокзалу потоп.

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На вулиці Антоновича вже утворилась річка й бьють два фонтани. В автомобіля на Антоновича від потоку води навіть відірвало бампер.

Також місцями розірвало асфальт через сильний потік води. Машини пливуть.

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Фонтан заважає руху транспорта.

Заливає зупинки й переходи.

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Вода тече суцільним потоком.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у столиці 15−16 червня очікувалися дощі, навіть місцями з грозами. Максимальна температура повітря у межах +20…+22 градуси, при дощах зниження до +17…+20 градусів.

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З понеділка, з 17червня, температура повітря в Україні почне підвищуватися, повернеться спека, проте не надмірна, згідно сезону.

Детальніше про погоду на вихідні по всій території України читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

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