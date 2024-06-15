Чи будуть відключення світла 16 червня: в «Укренерго» прояснили ситуацію

У неділю, 16 червня, по всій Україні не буде відключення світла, повідомили в «Укренерго».

Завтра світло вимикати не планують, повідомили енергетики. Це пов’язано зі зниженням споживання у вихідний день.

ВІДЕО ДНЯ

Але при зміні ситуації в енергосистемі можуть бути застосовані заходи обмеження постачання електроенергії, про які повідомлять додатково.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, у містах, де є велика кількість об’єктів критичної інфраструктури, зокрема в Києві, багато відключень припадає на побутових споживачів, а тих, хто живе на лінії з об’єктами критичної інфраструктури не відключають світло взагалі.

Тим, хто живе біля критичної інфраструктури, також незабаром почнуть вимикати світло.

РЕКЛАМА

В Держенергонагляді заявили, що планують оновити перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню, а споживачів, яких можна вимикати за графіками, приєднають до інших ліній.

Зазначимо, після того, як росія знищила понад 80% генерації енергетики України, в країні діють планові та аварійні відключення електроенергії. Крім того, досить часто через спекотну погоду прогнозується зростання споживання електроенергії. Це може призвести до збільшення дефіциту енергетики.

РЕКЛАМА

В Національній енергетичній компанії «Укренерго» очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою. Наприкінці червня «Енергоатом» виведе в ремонт ще один енергоблок-тисячник на атомній електростанції.

74

Читайте нас у Facebook