«КиївПрайд-2024»: розпіарений гей-парад тривав лише 10 хвилин (відео)

У неділю, 16 червня, в Києві було заплановано Марш КиївПрайд у центрі міста. Анонсували його гучно, попри те, що напередодні, 14 червня біля Київської міської державної адміністрації провели мітинг проти проведення Маршу.

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Представники спільноти пояснили, що цього разу переконані, що «гомофобія та трансфобія завжди не на часі, особливо під час повномасштабної війни в Україні».

«Марш Рівності потрібен вже зараз задля кращого майбутнього для ЛГБТК+ спільноти і для України. Марш пройде із вірою у те, що ми, українки та українці, маємо більше спільного ніж відмінного», — розповіли представники КиївПрайд.

Проте зусилля організаторів виявилися марними — Марш тривав лише 10 хвилин, а його учасники пройшли лише 100 метрів, попри те, що до акції доєдналися нардепи, дипломати та військові. В мережі з'явилися відео.

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Як видно в кадрі, один з організаторів Маршу — голова об’єднання «Українські ЛГБТ-військові» Віктор Пилипенко звернувся до міжнародної спільноти, наголосивши на недопустимості дискримінації не лише геїв, але й всієї України в частині надання їй всієї потрібної зброї.

Але учасників закликали спускатися у метро і зняти ЛГБТ-символіку, аби не було сутичок у підземці.

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Наразі відомо, що участь у довгоочікуваному «КиївПрайді» взяло понал 500 людей. Вони вимагали від депутатів ВР ухвалення відповідних законопроєктів, зокрема про одностатеві партнерства для ЛГБТ-спільноти.

Також підтвердилося, що до місця проведення Маршу рухалися й прихильники традиційних цінностей, які скандували гасла «Україна понад усе», «Правий сектор». Їх заблокувала поліція, щоб не допустити сутичок. Однак вони прорвали кордон, хоч «КиївПрайд» вже закінчився.

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Інтерв'ю з Віктором Пилипенком, який наголосив на необхідності розуміння суспільством того факту, що «оборонці України бувають і геями», читайте в «ФАКТАХ».

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