Хто й навіщо має припинити право власності на своє знищене майно: пояснив адвокат

З грудня 2023 року в Україні стартувала програма з використання житлових сертифікатів, які необхідні для придбання нового житла в обмін на зруйноване. Однією з обов’язкових умов отримання компенсації є припинення права власності на своє знищене майно, пояснює адвокат Олександр Головченко.

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«Для цього необхідно здійснити наступні дії:

подати заяву про зруйноване майно через «Дію»;

припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості.

Після отримання житлового сертифіката необхідно звернутися до державного реєстратора прав чи нотаріуса для проведення реєстрації припинення права власності на зруйнований об’єкт.

Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 № 1127. Ним визначено підстави для проведення державної реєстрації припинення права власності на закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт будівництва у зв’язку з його знищенням. Відповідно до останніх змін, цей процес може відбуватися за наявності відомостей про факт знищення майна, отриманих державним реєстратором з Єдиного державного реєстру майна. У випадках, коли такі відомості недоступні через обставини, такі як тимчасова окупація, здійснюється реєстрація за допомогою інших документів, таких як: або витяг з Державного реєстру майна; або акт комісійного обстеження".

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Акт комісійного обстеження містить висновок щодо необхідності проведення технічного обстеження, така державна реєстрація проводиться виключно за наявності відомостей про факт знищення, отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

«Для державної реєстрації припинення права власності на об’єкт у зв’язку з його знищенням обов’язково подаються:

заява власника (співвласників) об’єкта, справжність підпису на якій засвідчується відповідно до Закону України «Про нотаріат». Якщо майно відповідно до закону належить на праві спільної сумісної власності подружжю (колишньому подружжю), заява підписується кожним з подружжя (колишнього подружжя) незалежно від наявності державної реєстрації права власності лише в одного з них.

документ, що посвідчує право власності на об’єкт (крім випадків, коли право власності вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли такий документ відсутній у зв’язку із втратою, пошкодженням чи псуванням).

Адміністративний збір за проведення такої державної реєстрації — 300 гривень. Загальний строк реєстрації — 5 робочих днів".

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що українці, які постраждали від війни, вже можуть обмінювати житлові сертифікати на нове житло.

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