Варення з полуниці з базиліком за 10 хвилин: ви запам'ятаєте це яскраве поєднання смаків та ароматів

Полуничне варення — неодмінна частина літніх заготовок дбайливих господинь. Якщо ж додати у процесі його приготування базилік, вийде вишуканий десерт, впевнені кулінарні експерти.

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Адже базилік додає варенню свіжих ноток, приємно розбавляючи його солодкий смак.

Та й готується таке варення не більше 10 хвилин.

Єдине, що вам треба підготувати зазделегідь, це натуральний загущувач на основі пектину. Він допомагає полуничному варенню швидше загуснути та зберегти яскравий колір ягід (його можна знайти в магазинах під назвами «Конфітюрка», «Желфікс» тощо).

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Отже візьміть:

1 кг полуниці;

800 г цукру;

1 пакетик умовного Желфіксу;

50 мл води;

гілочку свіжого базиліку.

Спосіб приготування

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Полуницю помийте, трохи просушіть на паперовому рушнику і видаліть хвостики. Базилік помийте, просушіть і дрібно поріжте.

У каструлі з товстим дном перемішайте полуницю з желфіксом (або конфітюркою), додайте воду, доведіть до кипіння.

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Всипте цукор, доведіть до кипіння і проваріть ще 3 хвилини.

Додайте подрібнений базилік і варіть ще 1 хвилину.

Зніміть піну і розлийте по стерилізованих баночках. Закрутіть стерилізованими кришками.

Зберігайте у прохолодному місці.

Таке варення стане ідеальним топінгом до млинців та сирників, і просто до свіжого хліба зі склянкою молока чи чашкою ароматного чаю.

Також нагадаємо про незвичний рецепт смаженого полуничного варення на сковорідці.

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