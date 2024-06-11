Полуничне варення: перевірений рецепт ласощів

Полуничне варення люблять усі — і діти, і дорослі. Це смачні та ароматні ласощі, які легко можна приготувати вдома. Основа вдалого полуничного варення — стигла і свіжа полуниця. Вибирайте ті, що мають інтенсивний аромат і яскраво-червоний колір. Уникайте сухих або перезрілих фруктів. Пам’ятайте, що якість інгредієнтів впливає на смак і консистенцію варення, пише Bimberek.

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Інгредієнти для варення з полуниці: 2 кг полуниці

500 г цукру

два лимони

Приготування:

Ретельно промийте полуницю під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і видаліть плодоніжки. Увага! Ніколи не у зворотному порядку, оскільки миття полуниці після видалення плодоніжок призводить до більшої втрати соку.

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Потім наріжте фрукти на більш дрібні шматочки, якщо це необхідно. Промиту, нарізану полуницю складіть у велику каструлю і додайте цукор. Також додайте в каструлю лимонний сік. Це не тільки робить смак яскравішім, але й допоможе зберегти варення природним шляхом. Потім акуратно перемішайте інгредієнти, щоб рівномірно розподілити цукор, і залиште полуницю приблизно на 30 хвилин, щоб вона виділила якомога більше соку.

Приблизно через 30 хвилин поставте каструлю з полуницею на повільний вогонь і повільно доведіть вміст до кипіння. Варіть полуницю приблизно 45−60 хвилин, часто помішуючи дерев'яною лопаткою, поки варення не загусне і не досягне потрібної консистенції. Будьте дуже обережні, щоб не отримати опіки на цьому кроці! Якщо ви віддаєте перевагу однорідному варенню, його можна подрібнити блендером або товкачиком.

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Поки полуниця вариться, можна зайнятися підготовкою банок. Спочатку їх слід промити і обшпарити окропом або поставити в духовку. Як тільки варення буде готове, акуратно розлийте його по банках.

Нагадаємо рецепти вишуканого варення — аґрусового з апельсином, ожинового з кавою, грейпфрутового з вермутом від кулінарки Альони Рубльової.

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