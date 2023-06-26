Швидко та смачно: смажене варення з полуниці на сковорідці

Це дуже оригінальний спосіб приготування. Смажене варення на сковорідці має багато плюсів. Воно виходить густим, яскравого кольору, бо не перепалюється цукор, і має аромат свіжих ягід. Таким самим способом можна робити варення з будь яких фруктів та ягід, вважає кулінарка Світлана Юрченко, яка раніше радила рецепт квасолі з овочами.

Посуд: сковорідка, яка вміщає 1 кг ягід + 1 кг цукру Інгредієнти: 1 кг полуниці

0,7 — 1 кг цукру

0,3 ч. л. лимонної кислоти

2 ст. л. води

Приготування:

Миємо полуницю та видаляємо хвостики. Ягоду краще брати дрібну. Ставимо сковороду на розігрів. Виливаємо на сковороду 2 столові ложки води і відразу викладаємо полуницю. Буквально за кілька хвилин вона почне виділяти багато соку. Як тільки це станеться, смажимо полуницю на середньому вогні 7 хвилин.

Додаємо лимонну кислоту, цукор і варимо7−10 хвилин з моменту закипання. Перемішувати варення намагаємося якнайменше, щоб не пошкодити ягоди.

По мірі приготування знімаємо пінку (по бажанню), що утворюється.

Знімаємо з вогню, даємо трішки охолонути і заливаємо у стерилізовані банки. Закриваю варення у маленькі баночки, закручую гарячими, кип'яченими кришками твіст-офф. Закутуємо і залишаємо до повного охолодження. Банки з варенням не перевертаю. Зберігаю варення в коморі при кімнатній температурі.

Ні смак, ні колір з часом не змінюється.

Нагадаємо рецепт маринованих помідорів, які готові вже за 20 хвилин.

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