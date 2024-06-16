Несподівано: ЗМІ назвали країну, яка таємно передала Україні партію зброї під час затримки пакета допомоги від США

Коли Україна опинилася в лещатах нестачі зброї та боєприпасів, а Сенат США зволікав і затримував мільярди доларів допомоги, Словенія не вагалася. Як стало відомо виданню 24ur.com неофіційно, країна відправила в Україну 26 бойових броньованих машин, три бойові машини піхоти та нову партію безпілотників.

ВІДЕО ДНЯ

«За нашою інформацією, до словенських танків M-55S, броньованих десантних машин BVP M80A, „Хаммерів“ та зенітних установок Zastava M55 югославського виробництва додалися нові бронемашини та безпілотники. Україні вкрай необхідна зброя, і Словенія знову довела свою спроможність. Під час російського наступу, за нашою інформацією, їй було відправлено 20 ББМ з озброєнням калібру 12,7 міліметра, шість ББМ 3×20 міліметрів і ще три БМП (бойові машини піхоти), на додаток до 35 вже поставлених, а також нова партія безпілотників», — йдеться у публікації.

Словенія надала Україні величезну для її розмірів військову, гуманітарну та фінансову допомогу. Окрім важкого озброєння, вона також надала військову допомогу у вигляді автоматичних гвинтівок, боєприпасів і шоломів. Нещодавно Словенія приєдналася до ініціативи Чеської Республіки щодо спільної закупівлі великокаліберних боєприпасів для України за межами Європейського Союзу, на що уряд виділив 1 мільйон євро, підтвердило Міністерство оборони країни.

Рішення Сенату США не виділяти фінансування протягом тривалого часу дорого коштувало українцям на лінії фронту. За оцінкою AFP, заснованою на даних американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська під час наступу просунулися більш ніж на 278 квадратних кілометрів.

РЕКЛАМА

397

Читайте нас у Facebook