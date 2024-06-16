Кривдники України програли голландцям: відеоогляд матчу Євро-2024

У неділю, 16 червня, збірна Польщі, яка перемогла у спарингу команду України, провела перший матч у рамках чемпіонату Європи з футболу.

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Євро-2024. Група D. 1-й тур

Польща — Нідерланди — 1:2

Голи: Букса (16) — Гакпо (29), Вехгорст (83).

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Голландці, у стартовому складі яких вперше за 16 років не виявилося жодного футболіста «Аякса», швидко пропустили м'яч, але ще до перерви відігралися (один із 13 ударів «помаранчеві» таки реалізували), а ближче до фінального свистка вирвали перемогу над поляками без травмованого Роберта Левандовські.

1:0 Букса (16-а хв.)

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дружин

1:1 Гакпо (29-а хв.)

1:2 Вегхорст (83-я хв.)

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До речі, голкіпер «помаранчевих» Барт Вербрюгген, який неодноразово рятував голландців від голів, у 21 рік і 303 дні став наймолодшим воротарем, який вийшов у стартовому складі команди на чемпіонатах Європи.

В іншому матчі у квартеті у понеділок, 17 червня, зіграють Австрія та Франція.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, на яких каналах дивитися прямі трансляції поєдинку чемпіонату Європи Румунія — Україна.

Фото ANP

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