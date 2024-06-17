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«У тебе найбільше серце»: Періс Гілтон вразила шанувальників і чоловіка зізнанням

19:35 17 червня 2024
Періс Гілтон та Картер Реум з дитиною

Періс Гілтон, яка нещодавно підтримала свою подругу Брітні Спірс, відзначила свого чоловіка Картера Реума в його перший День батька в якості тата двох дітей! 16 червня діджейка та спадкоємиця сімейного готельного бізнесу поділилася в своєму Instagram каруселлю фотографій і відео, як вона вітала 43-річного коханого зі святом. Поряд з професійними фотографіями сім'ї, пост Гілтон включав відверті знімки та відеоролики, на яких Реум позує зі своїм півторарічним сином Феніксом Барроном та 7-місячною донькою Лондон Мерилін під час відпустки та грається з ними, пише People.

На одному з милих відео Реум розмовляє з новонародженою Лондон, кажучи їй, що вважає її схожою на себе.

«Чоловікові, який робить все це з посмішкою! Вітаю з Днем батька, коханий, — написала Гілтон у пості. — Твоя наполеглива праця, любов і відданість нашій сім'ї дійсно надихають, а твій веселий дух робить кожну мить особливою. У тебе найбільше серце з усіх, кого я знаю! Фенікс, Лондон і я такі щасливі, що ти є нашим Dada. Ми любимо тебе нескінченно».

Раніше повідомлялося, що Періс Гілтон знялась у відвертій фотосесії, підтримавши тренд Б’янки Цензорі.

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