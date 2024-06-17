Попри часті зустрічі з королем Чарльзом III та багатомільйонні статки, легенда «Манчестер Юнайтед» Девід Бекхем отримує справжнє задоволення від «копання у землі».

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Так, нещодавно у своєму акаунті у соціальній мережі, на який підписано 88 мільйонів шанувальників, зірка спорту показав «першу весняну цибульку», яку виростив на власному городі.

Звичайно, вона випустила «стріли», але для власника маєтку, який оцінюють у понад 615 мільйонів фунтів, це не має значення, адже овоч буде використаний у лікувальних цілях. У коханої дружини Вікторії щось з горлом, і тепер вона буде їсти ріпчасту цибулю «на обід і вечерю наступні кілька тижнів».

Також колориту на відео 49-річному ексфутболісту збірної Англії додають курочки, які спокійно розгулюють маєтком і навіть заглядають в об'єктив.

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А вчора, коли у багатьох країнах святкували День батька, Девід Бекхем поділився рідкісним знімком зі своїм татом.

Теду Бекхему він написав: «З Днем батька, тату, доброго дня, я люблю тебе».

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Футболіст знову зізнався у коханні Вікторії Бекхем.

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«Моє найбільше досягнення у житті — це мої діти. Дякую тобі, Вікторіє Бекхем, за те, що подарувала мені цих неймовірних людей, яких я люблю. Завжди пам'ятайте, як вас дуже любить тато», — написав футболіст.

Раніше Бекхем розповідав, чому свого часу одружився з Вікторією.

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