На тлі посилення заходів з мобілізації Міністерство оборони України оголосило про початок роботи сайту «Будь собою». Він надає можливість пошуку вакансій у Силах оборони України. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

ВІДЕО ДНЯ

Сайт для пошуку вакансій в армії «Будь собою» доступний за посиланням https://army.gov.ua/?sphere=pressluzhba. На ньому можна знайти центри рекрутингу, переглянути вакансії в Силах оборони України та ознайомитися з відповідями на важливі питання.

«Тепер у вас є можливість самостійно обрати посаду для служби в армії. Забудьте про страхи та сумніви — настав час обрати свій шлях», — зазначили у Міноборони.

Вакансії на сайті можна шукати за різними критеріями: родом військ у складі Сил оборони, спеціальністю, званнями чи умовами (наприклад, переведення). Також можна знайти центр рекрутингу української армії у вашому місті, дізнатися їхні контакти та графік роботи. До центру можна звернутися для консультацій щодо укладення контракту про проходження військової служби або можливості потрапити в обрану частину по мобілізації. Фахівці допоможуть з'ясувати всі питання, обрати військову частину та зв’язатися з її представником, а також супроводжуватимуть на шляху до призначення на посаду.

РЕКЛАМА

В Міноборони зазначили, що якщо ви обираєте посаду у військовій частині, яка входить до переліку військових частин пріоритетного комплектування, і маєте відповідний рекомендаційний лист від такої частини — ви потрапите до цієї частини незалежно від того, чи ви обрали службу за контрактом, чи бажаєте служити за призовом під час мобілізації в особливий період. Якщо обрана вами військова частина не входить до переліку пріоритетних, але має рекомендаційний лист — ви будете призначені до цієї частини за одночасної наявності двох умов: ви обрали службу за контрактом та призначення вас на посаду погодив Генеральний штаб ЗСУ.

В оборонному відомстві підкреслили також, що якщо ви вже отримали мобілізаційне розпорядження, механізм рекрутингу не працює.

РЕКЛАМА

«Рекрутинг та мобілізація — це різні процеси, і один жодним чином не замінює інший. Рекрутинг — це коли людина самостійно шукає посаду у війську через рекрутингові центри та компанії відповідно до своїх знань та навичок», — вказується на сайті «Будь собою».

Раніше в Міноборони розповіли, коли у «Резерв+» з’явиться QR-код.

РЕКЛАМА

95

Читайте нас у Facebook