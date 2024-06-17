Популярний танцюрист став продюсером нацвідбору дитячого «Євробачення-2024»

Відомий танцюрист та хореограф Євген Кот та автор пісень Євген Тріплов доєдналися до команди національного відбору на дитяче «Євробачення-2024». Нагадаємо, у цьому році воно пройде у столиці Іспанії Мадриді. До початку липня в Україні все ще триває прийняття заявок.

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Євген Кот буде режисером та креативним продюсером національного відбору. Він також працюватиме над загальною концепцією шоу та сценічними постановками номерів у телевізійному фіналі, що відбудеться у вересні цього року.

— Нацвідбір для мене — новий цікавий проєкт, в якому я можу проявити свою творчість і допомогти талановитим дітям максимально проявити себе в такий складний час, — сказав Кот. — Останні рік-півтора я часто бував суддею на різних фестивалях. І це мене дуже надихало, чесно кажучи, навіть зробити свій особистий проєкт «Танцюй зі мною, Україно!». Я обʼїздив всю Україну і побачив багато талановитих дітей, тому коли мені запропонували взяти участь у нацвідборі, я одразу надихнувся.

Євген Кот зауважив, що цей проєкт для нього важливий ще й з особистих причин.

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— Для мене цей рік дуже знаковий, ми з дружиною вже ось-ось станемо батьками, для мене це дійсно дитячий рік, — сказав Євген. — Тож ще й тому я цей пунктик для себе поставив: для мене тепер дуже важливо працювати з дітьми.

За словами автора пісень Євгена Тріплова він «прийшов на дитяче «Євробачення», щоб пісні були не гірші, ніж на «дорослому». Спільно з музичною продюсеркою Світланою Тарабаровою, Євген створить пісні для шести фіналістів нацвідбору на дитяче «Євробачення-2024».

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Нагадаємо, минулого року Україну на дитячому «Євробаченні» представила Анастасія Димид з піснею «Квітка», яку написала Світлана Тарабарова. 9-річна Анастасія принесла Україні найкращий результат на дитячому «Євробаченні» з 2018 року — 5 місце.

Раніше Євген Кот зізнався, що подарує дружині після народження дитини.

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