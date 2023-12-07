«Лише спілкуємося і кохаємося»: відомий танцівник розкрив особисте життя

Популярний хореограф та танцівник, учасник проєкту «Танці з зірками» Євген Кот, який звертався до німецького уряду, розповів, як вплинула велика війна на його сімейні стосунки. Нагадаємо, дружина Євгена — чемпіонка світу з танців на пілоні Наталія Татарінцева, пара разом вже чотири роки. Напередодні війни Наталія стала ведучою проєкту «Танці. World of dance».

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«Наші стосунки подобаються нам тим, що з часом вони тільки розвиваються, — сказав Євген за лаштунками проєкту „Блокпост шоу“. — Це те, чого ми прагнемо, про що спілкуємося одне з одним. Ми хочемо, щоб наші стосунки розвивалися, щоб наша сімʼя росла і ставала лише міцнішою».

Євген Кот і Наталія Татарінцева зізнаються — у їхніх стосунках місця конкуренції немає і ніколи не було. Під час війни вони усвідомили, що є одне в одного, і це лише скріпило їхні стосунки.

«У нас не було чого очищати, — зізнався Євген. — У нас було все нормально і так. Ми прості люди, інколи сваримося, бувають суперечки, але у нас немає жодних секретів — ми лише спілкуємося і кохаємося».

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За словами артистів, під час великої війни вони практично залишилися без роботи, тому і вирішили створити спільний танцювальний проєкт.

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«Раніше ми таке не робили, адже були зайняті іншими справами, — поділилася Наталія. — Можливо, ми мали дорости до цього, обнулитися і зрозуміти, що готові працювати разом. До цього ми завжди працювали окремо — кожен у своїй справі. Зараз ми обʼєднали наші зусилля, кохання, і ми хочемо донести до людей це кохання, показати, наскільки воно важливе, що важливо лишатися в Україні».

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