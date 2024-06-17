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Морозиво з двох інгредієнтів: готується без морозивниці

22:23 18 червня 2024
Морозиво зі згущеного молока

Магазинне морозиво не завжди натуральне та смачне, тому найкращий варіант — приготувати домашнє. Багато хто чомусь думає, що це дуже складно, але це не так. І морожениця не завжди потрібна, адже її у багатьох немає. А ось блендер стане у пригоді.

Морозиво — справжній порятунок у спекотний літній день. А точніше сказати — насолода!

Якщо у сім'ї є діти, приготувавши морозиво, ви подаруєте їм щастя. До речі, смак морозива — один із смаків дитинства, що залишається з людиною на все життя.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Це так смачно, що не відірватися, — каже Елла Іванова. — Фрукти підійдуть будь-які. Подавайте морозиво у гарній креманці. За бажання можна прикрасити листочками свіжої м'яти. Використовуйте стиглі абрикоси.

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Морозиво з двох інгредієнтів

  • Абрикоси 300 г
  • 150 г згущеного молока

Абрикоси порізати на шматочки, додати згущене молоко, добре збиваємо все в блендері і заморожуємо.

Через кілька годин перемішуємо виделкою або перебиваємо знову блендером.

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І смачного!

Радимо також порадувати близьких приголомшливим абрикосовим сорбетом, який влітку не гірший за морозиво.

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Фото з альбому Елли Іванової

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