Неймовірний абрикосовий сорбет: влітку кращий за морозиво
Фруктовий та ягідний сорбет, який продається у магазинах, містить чимало консервантів. То чи не краще приготувати ласощі в домашніх умовах? Зробити це найпростіше. Головне — щоб у вас був блендер. Морозивниця не знадобиться.
Сорбет — то справжня насолода у спекотний день. Подавайте десерт красиво — у креманках чи фужерах. За бажанням декоруйте свіжою м'ятою. Це дуже апетитно.
Рецептом чудового абрикосового сорбету поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
— За таким же принципом можна приготувати полуничний чи персиковий сорбет, поєднавши полуницю чи персик із бананом, — каже Елла Іванова. — Спробуйте, це просто. Гадаю, і дорослим, і дітям такі ласощі сподобаються.
Абрикосовий сорбет
2 банани
Абрикоси — 10 шт.
Мед (до смаку)
Фрукти заморожуємо, попередньо нарізавши на шматочки, і потім ретельно збиваємо в блендері. Їмо відразу — повторного заморожування краще уникати. Для яскравішого смаку можна додати шматочки абрикосу та мед.
І смачного!
Раніше Елла Іванова ділилася рецептом ягідного морозива у шоколаді.
Фото з альбому Елли Іванової45
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