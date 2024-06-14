Неймовірний абрикосовий сорбет: влітку кращий за морозиво

Фруктовий та ягідний сорбет, який продається у магазинах, містить чимало консервантів. То чи не краще приготувати ласощі в домашніх умовах? Зробити це найпростіше. Головне — щоб у вас був блендер. Морозивниця не знадобиться.

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Сорбет — то справжня насолода у спекотний день. Подавайте десерт красиво — у креманках чи фужерах. За бажанням декоруйте свіжою м'ятою. Це дуже апетитно.

Рецептом чудового абрикосового сорбету поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— За таким же принципом можна приготувати полуничний чи персиковий сорбет, поєднавши полуницю чи персик із бананом, — каже Елла Іванова. — Спробуйте, це просто. Гадаю, і дорослим, і дітям такі ласощі сподобаються.

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Абрикосовий сорбет

2 банани

Абрикоси — 10 шт.

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Мед (до смаку)

Фрукти заморожуємо, попередньо нарізавши на шматочки, і потім ретельно збиваємо в блендері. Їмо відразу — повторного заморожування краще уникати. Для яскравішого смаку можна додати шматочки абрикосу та мед.

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І смачного!

Раніше Елла Іванова ділилася рецептом ягідного морозива у шоколаді.

Фото з альбому Елли Іванової

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