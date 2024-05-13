Десерт із морозивом, бананом і родзинками: легко і смачно
Літо наближається. А його незмінним атрибутом вважається морозиво. На його основі можна приготувати чимало смачних десертів. Важливо, щоб морозиво було натуральним. Подавайте такий десерт у креманці, піалі або келиху. Це дуже красиво й апетитно!
Рецептом одного з таких ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Морозиво з шафраном — справжня насолода, але якщо його немає, можна приготувати цей десерт і на основі звичайного морозива без шафрану, — каже Ардія Діаманті. — Родзинки підійдуть як темні, так і світлі. Крім банана можна додати мандарин і ківі. Також можна доповнити його консервованими персиками замість банана. Змішувати свіжі фрукти і консервовані не варто. Фантазуйте — і відкривайте для себе нові смаки.
Десерт із бананом і родзинками (на 2 порції)
- Молочне, вершкове або ванільне морозиво — 200 г
- Банан (невеликий) 1 шт.
- Родзинки — 20 шт.
- Шафран — 0,5 г
Шафран залити столовою ложкою теплої води. Додати в морозиво, перемішати до жовтого кольору. Доповнити кружечками банана та попередньо запареними родзинками.
І смачного!
Нагадаємо рецепт домашнього морозива.
Фото з альбому Ольги Сметанської34
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