Десерт із морозивом, бананом і родзинками: легко і смачно

Літо наближається. А його незмінним атрибутом вважається морозиво. На його основі можна приготувати чимало смачних десертів. Важливо, щоб морозиво було натуральним. Подавайте такий десерт у креманці, піалі або келиху. Це дуже красиво й апетитно!

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Рецептом одного з таких ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Морозиво з шафраном — справжня насолода, але якщо його немає, можна приготувати цей десерт і на основі звичайного морозива без шафрану, — каже Ардія Діаманті. — Родзинки підійдуть як темні, так і світлі. Крім банана можна додати мандарин і ківі. Також можна доповнити його консервованими персиками замість банана. Змішувати свіжі фрукти і консервовані не варто. Фантазуйте — і відкривайте для себе нові смаки.

Десерт із бананом і родзинками (на 2 порції) Молочне, вершкове або ванільне морозиво — 200 г

Банан (невеликий) 1 шт.

Родзинки — 20 шт.

Шафран — 0,5 г

Шафран залити столовою ложкою теплої води. Додати в морозиво, перемішати до жовтого кольору. Доповнити кружечками банана та попередньо запареними родзинками.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт домашнього морозива.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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