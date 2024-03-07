Домашнє морозиво як у дитинстві: насолода у весняний день

З приходом весни ресторани відкривають тераси, а в меню з'являється широкий асортимент морозива, яке в принципі є ласощами позасезонними. Особливо хочеться морозива в теплий веселий день. А приготувати домашнє морозиво не так складно, як здається. Спробуйте це зробити хоч раз — і переконайтеся в цьому.

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Кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом ласощів.

- Усього кілька інгредієнтів — і шедевр готовий, — каже Елла Іванова. — Це морозиво смачне, як у дитинстві. А готується простіше простого — без морожениці, яка є далеко не у всіх. До складу цього морозива не входять яйця. І воно сподобається і дорослим, і дітям.

Домашнє шоколадне морозиво Вафельні стаканчики

250 г жирних вершків

100 г згущеного молока

1 чайна ложка какао

Холодні вершки збиваємо і додаємо згущене молоко.

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Можна додати шоколад, родзинки, горіхи, журавлину.

Ставимо в морозильну камеру на 4−5 годин — цього буде достатньо. І чудовий десерт готовий. Смачного!

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Нагадаємо дуже простий рецепт крем-брюле.

Фото з альбому Елли Іванової

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