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Домашнє морозиво як у дитинстві: насолода у весняний день

22:29 8 березня 2024
Домашнє морозиво

З приходом весни ресторани відкривають тераси, а в меню з'являється широкий асортимент морозива, яке в принципі є ласощами позасезонними. Особливо хочеться морозива в теплий веселий день. А приготувати домашнє морозиво не так складно, як здається. Спробуйте це зробити хоч раз — і переконайтеся в цьому.

Кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом ласощів.

- Усього кілька інгредієнтів — і шедевр готовий, — каже Елла Іванова. — Це морозиво смачне, як у дитинстві. А готується простіше простого — без морожениці, яка є далеко не у всіх. До складу цього морозива не входять яйця. І воно сподобається і дорослим, і дітям.

Домашнє шоколадне морозиво

  • Вафельні стаканчики
  • 250 г жирних вершків
  • 100 г згущеного молока
  • 1 чайна ложка какао

Холодні вершки збиваємо і додаємо згущене молоко.

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Можна додати шоколад, родзинки, горіхи, журавлину.

Ставимо в морозильну камеру на 4−5 годин — цього буде достатньо. І чудовий десерт готовий. Смачного!

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Нагадаємо дуже простий рецепт крем-брюле.

Фото з альбому Елли Іванової

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