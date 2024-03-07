Домашнє морозиво як у дитинстві: насолода у весняний день
З приходом весни ресторани відкривають тераси, а в меню з'являється широкий асортимент морозива, яке в принципі є ласощами позасезонними. Особливо хочеться морозива в теплий веселий день. А приготувати домашнє морозиво не так складно, як здається. Спробуйте це зробити хоч раз — і переконайтеся в цьому.
Кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом ласощів.
- Усього кілька інгредієнтів — і шедевр готовий, — каже Елла Іванова. — Це морозиво смачне, як у дитинстві. А готується простіше простого — без морожениці, яка є далеко не у всіх. До складу цього морозива не входять яйця. І воно сподобається і дорослим, і дітям.
Домашнє шоколадне морозиво
- Вафельні стаканчики
- 250 г жирних вершків
- 100 г згущеного молока
- 1 чайна ложка какао
Холодні вершки збиваємо і додаємо згущене молоко.
Можна додати шоколад, родзинки, горіхи, журавлину.
Ставимо в морозильну камеру на 4−5 годин — цього буде достатньо. І чудовий десерт готовий. Смачного!
Нагадаємо дуже простий рецепт крем-брюле.
Фото з альбому Елли Іванової74
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