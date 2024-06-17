Віцечемпіони світу французи з автоголом суперника здобули першу перемогу на Євро-2024: відеоогляд матчу

У понеділок, 17 червня, після двох сенсацій у квартеті Е (Румунія — Україна — 3:0 та Бельгія — Словаччина — 0:1) на Євро-2024 продовжились баталії у групі D.

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Євро-2024. Група D. 1-й тур

Австрія — Франція — 0:1

Гол: Вьобер (38, у свої ворота).

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Долю зустрічі в Дюссельдорфі, обов'язки четвертого арбітра на якій виконував українець Микола Балакін, вирішив автогол австрійців наприкінці першого тайму. Після навісу новачка «Реала» Мбаппе у воротарський майданчик захисник менхенгладбахської «Боруссії» Вьобер вишукано підрізав головою м'яч у свої ворота — 0:1. Не кожний форвард так заб'є. За іронією долі, на Євро-2020 «триколірні» теж стартували з автоголу: тоді їм допоміг німець Хуммельс.

Після перерви віцечемпіони світу розвинути успіх не зуміли. Але й собі забити не дозволили. Три очки не пахнуть. Хоча Мбаппе заплатив за 100-у перемогу Дідьє Дешама на чолі збірної Франції розбитим (якщо не зламаним) носом.

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Нагадаємо, що напередодні ще в одному матчі у квартеті D Нідерланди обіграли Польщу (2:1).

Становище команд: 1. Нідерланди — 3 очки; 2. Франція — 3; 3. Польща — 0; 4. Австрія — 0.

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У другому турі 21 червня відбудуться поєдинки Польща — Австрія, Нідерланди — Франція.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Німеччина у стартовій зустрічі Євро-2024 відвантажила п'ять м'ячів шотландцям.

Фото ANP

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