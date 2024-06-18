«Не можемо стояти осторонь»: перша леді США порівняла Трампа з хуліганом

Президент Джо Байден, який підписав безпекову угоду з Україною, виступив з низкою суворих застережень щодо можливого другого терміну Дональда Трампа під час вечірнього благодійного вечора в Лос-Анджелесі, назвавши президентські вибори 2024 року переломним моментом в американській історії.

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«Інституції мають значення, — сказав президент. — Те, що Трамп зробив 6 січня, а тепер буквально заявляє, що якщо він не переможе, то буде кривава бійня, — це обурливо. Те, про що він говорить, обурливо».

Як повідомив CNN представник передвиборчого штабу Байдена, під час акції зі збору коштів, в якій брав участь колишній президент Барак Обама, було зібрано понад 30 мільйонів доларів на переобрання Байдена на другий термін. Розмову між Байденом і Обамою вів телеведучий Джиммі Кіммел.

Байден особливо наголосив, що в наступні чотири роки у Верховному суді можуть з'явитися вакансії, що потенційно призведе до призначення більш консервативних суддів, якщо Трамп буде переобраний.

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«Ідея про те, що якщо його переоберуть, він призначить ще два прапори, що майорять догори дригом, — сказав Байден, очевидно, натякаючи на прапор, який колись майорів над будинком судді Семюеля Аліто (після подій 6 січня над будинком судді з'явився перевернутий американський прапор — сигнал лиха, який зазвичай використовують моряки, який тоді стали використовувати прихильники Трампа — Авт.). — Верховний суд ніколи не був таким розгубленим, як сьогодні, я підкреслюю, ніколи».

Кампанія Джо Байдена була спрямована на те, щоб збільшити його фінансову скарбничку на тлі ознак того, що Трамп скорочує грошовий розрив. Більшу частину року Байден випереджав Дональда Трампа у зборі коштів, але колишній президент отримав значний приплив готівки після того, як отримав підтримку від республіканців у березні. У квітні Трамп вперше обійшов Байдена у зборі коштів.

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Перша леді доктор Джилл Байден, яка також виступила на заході, торкнулася тих самих тем, сказавши, що її чоловік «шанує верховенство права замість того, щоб намагатися підкорити його своїй власній волі. І згуртовує світ на боротьбу за демократію і свободу».

Перша леді припустила, що Дональд Трамп є хуліганом, сказавши: «Коли хулігани погрожують нашим близьким, ми не можемо просто стояти осторонь».

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Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон запропонував Трампу радикальну мирну угоду щодо України.

Фото: White House

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