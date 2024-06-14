Зеленський та Байден підписали угоду про безпеку під час саміту G7: на що може розраховувати Україна

Під час саміту «Великої сімки», на якому було погоджено надання Україні 50 мільярдів доларів за рахунок відсотків від заморожених активів рф, президент Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підписали угоду про безпеку, яка передбачає широкий спектр військової допомоги Києву, але без конкретних гарантій.

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За повідомленням Reuters, ця угода спрямована на підтримку переходу України до можливого членства в НАТО.

«Угода є потужним сигналом про рішучу підтримку України зараз і в майбутньому», — наголосив президент Байден і зазначив, що американські війська не будуть направлені в Україну, але США зроблять усе можливе для підготовки українських бійців і наближення ЗСУ до стандартів НАТО.

Президент Зеленський назвав цю угоду «історичною» і найважливішою подією в стосунках між Україною та США. За його словами, документ допоможе зберегти життя людей.

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Угода зобов'язує США протягом 10 років продовжувати навчання українських збройних сил, розширювати співпрацю у виробництві озброєнь і техніки, надавати військову допомогу та посилювати обмін розвідданими. У разі нового нападу рф США повинні негайно провести консультації з Україною для визначення подальших кроків.

Документ не містить зобов'язань про взаємну оборону, як це передбачено в колективній безпеці НАТО, і не містить конкретних фінансових зобов'язань. Однак у додатку викладено, як адміністрація Байдена планує працювати з Конгресом для довгострокового фінансування підтримки України.

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Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван підкреслив символічну важливість цієї угоди, зазначивши, що безпека України є центральною для безпеки Європи і Америки.

Американські ЗМІ, такі як CNN, звертають увагу, що угода є «виконавчою» і не потребує ратифікації, тому не є обов'язковою для виконання майбутніми президентами. Washington Post повідомляє, що угода спрямована на забезпечення підтримки України майбутніми адміністраціями США, навіть якщо Дональд Трамп переможе на виборах у листопаді.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Джозеф Байден назвав умови припинення війни між Україною і росією, серед яких може розглядатись відмова від членства України в НАТО.

Фото з сайту Офісу президента України

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