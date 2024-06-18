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Україна

Забезпечити роботу зернового коридору без рф: як Україні вдалося це зробити

20:02 20 червня 2024
Зерновоз

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук повідомив, що Україні вдалося забезпечити роботу морського коридору в Чорному морі через те, що більша частина маршруту пролягає у водах, які є недоторканними для москви.

«Основна складова успіху в тому, що більша частина нинішнього коридору проходить через територіальні води країн-членів НАТО. Це Румунія, Болгарія, Турецька Республіка. Територіальні води — 12 морських миль від узбережжя, згідно з міжнародним законодавством, є суверенною територією держави», — сказав речник ВМС.

Він додав, що там діє такий правовий режим, як і в самій державі, до якої вони належать. Відповідно, для рф ця територія є недоторканною.

«Вороги у себе в телевізорі можуть розкидатися погрозами, але насправді чудово розуміють, що вступати в пряму конфронтацію з Північноатлантичним альянсом вони не можуть собі дозволити», — резюмував Дмитро Плетенчук.

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Раніше повідомлялося, що Україна позбавила росіян можливості контролювати море.

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