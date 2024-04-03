Без флоту забрали у росіян можливість контролювати море: експерт про успіхи України на Чорному морі

Польський військовий експерт Маріуш Целма вважає, що українській армії вдалося загнати чорноморський флот росії «в кут» у Чорному морі. На думку експерта, ключову роль у цьому відіграли морські дрони, а також британські та французькі крилаті ракети. Головний редактор журналу «Нові військові технології» підкреслює, що, хоча ще не можна говорити про повний контроль України над Чорним морем, це безперечний успіх Києва.

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«Не можна сказати, що українці контролюють Чорне море, але їм вдалося успішно вирвати цей контроль у росіян, — зазначає експерт. — Ситуація змінилася з початку російського вторгнення, коли російські кораблі вільно оперували біля українського узбережжя та існувала серйозна загроза висадки десанту в районі Одеси. Російський флот зараз змушений оборонятися».

Аналітик розділив дії російських кораблів від початку конфлікту на три фази. Перша фаза — початок війни, коли російський флот мав перевагу й вільно проводив операції біля українських берегів. Переломним моментом стало потоплення українцями крейсера «Москва» у квітні 2022 року ракетами «Нептун», за яким були битва за острів Зміїний та його повернення Україні.

Другий етап, який тривав близько року, був періодом обмеженої активності росіян.

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«Вони намагалися не залишати територію Кримського півострова, але постійно тримали кілька кораблів у Чорному та Азовському морях», — розповідає Целма.

Третя фаза почалася, коли українці стали використовувати безпілотники-камікадзе для полювання на російські судна. Пізніше до арсеналу українських ВПС приєдналися західні крилаті ракети, встановлені на бомбардувальниках Су-24.

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Інструментом, який також мав велику вагу у зміні ситуації в Чорному морі, є британські крилаті ракети Storm Shadow. Вони використовуються для ураження кораблів у портах та об'єктів інфраструктури, зокрема вузлів зв'язку, командних пунктів тощо. Минулого року був атакований штаб чорноморського флоту в Севастополі.

«Українці відібрали у росіян можливість контролювати море, хоча не можна сказати, що це було зроблено силами українського флоту, оскільки флот діє переважно у вигнанні, — каже Маріуш Целма, порівнюючи ситуацію українського флоту з польським флотом часів Другої світової війни. — Завдяки цьому функціонує зерновий шлях. Це безперечний успіх для України, яка після виходу росії з так званої зернової угоди під егідою ООН і Туреччини, по суті, вирізала цей коридор для себе, витіснивши росіян з цієї частини Чорного моря. росія не в змозі перекрити цей маршрут кораблями. Звісно, він знаходиться в межах ракетної досяжності, але в такому випадку з боку росії можлива лише дуже радикальна дія з нульовою сумою, тобто пряма атака на цивільні кораблі. З кораблями, які там перебувають, росіяни можуть взаємодіяти в інший спосіб, наприклад, вистрілити гарматним снарядом перед носом судна або відправити на борт абордажну групу».

Минулого року головна база флоту була перенесена далі на схід, з Севастополя до Новоросійська, але, на думку експерта, цей порт менш підготовлений з погляду суднобудування та операційної безпеки.

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«Вже кілька тижнів (за винятком окремих днів, коли росія завдавала масованих ракетних ударів по Україні) в Чорному та Азовському морях практично не було жодного російського корабля», — каже експерт.

Водночас, як він зазначає, росіяни не повністю покинули поле бою. Вони використовують авіацію над басейном, намагаються вистежувати українську активність за допомогою вертолітних патрулів або реактивних літаків.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», на думку експертів, Україна потопила вже 15 відсотків чорноморського флоту рф.

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