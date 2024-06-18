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Події

Росіяни обезголовлюють полонених українських військових, — генпрокурор (фото)

19:02 18 червня 2024
Андрій Костін

Російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю — шляхом обезголовлення. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

«Злочин вчинено на Донеччині. Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор — не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ. Не залишимо ці злочини безкарними. Закликаю весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни-терориста», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», у грудні минулого року окупанти розстріляли полонених бійців ЗСУ біля Роботиного.

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