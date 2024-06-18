40.42 / 40.97 43.50 / 44.22
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Португалія з рекордами Кріштіану Роналду та Пепе на 90+2-й хвилині дотиснула Чехію: відеоогляд матчу Євро-2024

23:58 18 червня 2024
Португалія&nbsp;— Чехія

У вівторок, 18 червня, слідом за матчем Грузія — Туреччина (1:3) відбувся ще один матч у групі F чемпіонату Європи з футболу, який проходить у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Євро-2024. Група F. 1-й тур

Португалія — Чехія — 2:1

Голи: Гранач (69, у свої ворота), Консейсао (90+2) — Провод (62).

РЕКЛАМА

Вийшовши у стартовому складі на гру проти чехів у Лейпцигу, 39-річний Кріштіану Роналду став першим в історії футболістом, який зіграв на шести чемпіонатах Європи. При цьому лідер збірної Португалії, як не дивно, не був найвіковішим гравцем на полі. Цього вечора новий рекорд встановив захисник піренейців Пепе, який у 41 рік і 113 днів перевершив досягнення ексголкіпера команди Угорщини Габора Кірая, який грав на Євро у 40 років та 86 днів і вважався найвіковішим футболістом в історії чемпіонатів Європи.

Перший тайм був за командою Роберто Мартінеса. Португальці мали тотальну перевагу і за відсотком володіння м'ячем (73 проти 27), і за кутовими (8 проти 0), і за ударами по воротах (9 проти 1), але на табло в перерві, як і раніше, горіли нулі.

РЕКЛАМА

Кріштіану Роналду та компанія з новими силами взялися «топтати» оборону суперника і після перерви. Але чехи терпіли. До 61-ї хвилини, коли команда Івана Гашека нарешті навідалася в тили чемпіонів Європи-2016, і Провод класним ударом з-за меж штрафного майданчика вивів Чехію вперед — 1:0. Не шукайте логіку у футболі…

Ось тільки раділи чехи недовго. Вже незабаром їхній голкіпер Станек парирував м'яч просто в ногу захиснику Граначу, і той увійде в історію як автор гола у свої ворота — 1:1.

РЕКЛАМА

Звісно, було прикро. Але не так, як на 90+2-й хвилині, коли Консейсао приніс збірній Португалії вистраждану перемогу — 2:1.

Становище команд: 1. Туреччина — 3 очки; 2. Португалія — 3; 3. Чехія — 0; 4. Грузія — 0.

У другому турі 22 червня у квартеті F зіграють: Грузія — Чехія та Туреччина — Португалія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитись у прямому ефірі поєдинок Євро-2024 Словаччина — Україна.

Фото blesk. cz

40

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Енергозберігаюча лампочка

Споживання електроенергії до 100 кВт/год: тариф не буде нижчим, але є важливий нюанс

Карти Таро

Тельцям — гармонія у відносинах, Козерогам — приємні сюрпризи, а Овнам — зростання доходів: індійський Таро-гороскоп на тиждень до 23 червня

люди

Залишають без зв’язку з рідними: чи має право ТЦК забирати телефон — відповідь юристів

Астрологічний годинник

Відкриються нові перспективи та нові джерела доходу: які три знаки Зодіаку матимуть шанс реалізуватися в середині літа

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту