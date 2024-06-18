Португалія з рекордами Кріштіану Роналду та Пепе на 90+2-й хвилині дотиснула Чехію: відеоогляд матчу Євро-2024

У вівторок, 18 червня, слідом за матчем Грузія — Туреччина (1:3) відбувся ще один матч у групі F чемпіонату Європи з футболу, який проходить у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

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Євро-2024. Група F. 1-й тур

Португалія — Чехія — 2:1

Голи: Гранач (69, у свої ворота), Консейсао (90+2) — Провод (62).

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Вийшовши у стартовому складі на гру проти чехів у Лейпцигу, 39-річний Кріштіану Роналду став першим в історії футболістом, який зіграв на шести чемпіонатах Європи. При цьому лідер збірної Португалії, як не дивно, не був найвіковішим гравцем на полі. Цього вечора новий рекорд встановив захисник піренейців Пепе, який у 41 рік і 113 днів перевершив досягнення ексголкіпера команди Угорщини Габора Кірая, який грав на Євро у 40 років та 86 днів і вважався найвіковішим футболістом в історії чемпіонатів Європи.

Перший тайм був за командою Роберто Мартінеса. Португальці мали тотальну перевагу і за відсотком володіння м'ячем (73 проти 27), і за кутовими (8 проти 0), і за ударами по воротах (9 проти 1), але на табло в перерві, як і раніше, горіли нулі.

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Кріштіану Роналду та компанія з новими силами взялися «топтати» оборону суперника і після перерви. Але чехи терпіли. До 61-ї хвилини, коли команда Івана Гашека нарешті навідалася в тили чемпіонів Європи-2016, і Провод класним ударом з-за меж штрафного майданчика вивів Чехію вперед — 1:0. Не шукайте логіку у футболі…

Ось тільки раділи чехи недовго. Вже незабаром їхній голкіпер Станек парирував м'яч просто в ногу захиснику Граначу, і той увійде в історію як автор гола у свої ворота — 1:1.

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Звісно, було прикро. Але не так, як на 90+2-й хвилині, коли Консейсао приніс збірній Португалії вистраждану перемогу — 2:1.

Становище команд: 1. Туреччина — 3 очки; 2. Португалія — 3; 3. Чехія — 0; 4. Грузія — 0.

У другому турі 22 червня у квартеті F зіграють: Грузія — Чехія та Туреччина — Португалія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитись у прямому ефірі поєдинок Євро-2024 Словаччина — Україна.

Фото blesk. cz

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