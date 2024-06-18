На яких каналах дивитись онлайн Словаччина — Україна: розклад трансляцій та прогноз на матч Євро-2024

У п'ятницю, 21 червня, збірна України з футболу, яка програла з розгромним рахунком Румунії (0:3), проведе у Дюссельдорфі матч групового етапу Євро-2024 проти команди Словаччини, що сенсаційно перемогла Бельгію (1:0).

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У минулі роки опоненти зустрічалися один з одним вісім разів: Україна перемогла тричі, ще три зустрічі закінчилися внічию та двічі успіх сприяв словакам (загальна різниця м'ячів — 10:9 на користь суперника «жовто-синіх»). Востаннє турнірні шляхи команд перетиналися у 2018 році, коли українці та словаки відсвяткували домашні перемоги у Лізі націй (1:0 у Львові та 4:1 у Трнаві).

Цього разу букмекери бачать фаворитом підопічних Сергія Реброва. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу команди італійця Франческо Кальцони приймає з коефіцієнтом 3,60, на нічию — 3,40, на виграш збірної України — 2,10.

У прямому ефірі поєдинок Словаччина — Україна на території нашої країни покажуть о 16:00 регіональні канали «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Львів», «Суспільне: Одеса» тощо) та медіасервіс MEGOGO.

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Євро-2024. Група Е. 2-й тур

21 червня (п'ятниця)

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Словаччина — Україна 16:00 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

В іншому матчі у квартеті Е в суботу, 22 червня, зіграють Бельгія та Румунія.

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Нагадаємо, що до 1/8 фіналу вийдуть по дві найсильніші збірні кожного квартету і чотири найкращі володарі третіх місць. За кожну перемогу у групі УЄФА сплачує 1 млн євро, за нічию — 500 тис.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України входить до топдесятки найдорожчих команд Євро-2024.

Фото uaf.ua

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