Залишають без зв’язку з рідними: чи має право ТЦК забирати телефон — відповідь юристів

Намагаючись «перевиконати» план з кількості мобілізованих, деякі співробітники ТЦК поводяться нецивілізовано й не до кінця знають свої обов'язки та права.

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Зокрема, про те, що не військкоми, а поліцейський, який входить до групи оповіщення, може затримати громадянина та доставити його до ТЦК. Про це розповіли фахівці Безоплатної правничої допомоги, передає АрміяInform.

А представники ТЦК не мають права затримувати людину, забирати особисті речі (наприклад, телефон), перешкоджати спілкуванню з родичами або вилучати авто.

За словами юристів, представники військкомату не мають права застосовувати силу, але можуть запропонувати людині пройти, або проїхати у ТЦК, щоб уточнити облікові дані.

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У разі якщо ж людина відмовляється, явно ухиляється від призову, то працівники ТЦК можуть викликати поліцію.

«Або, якщо поліцейський входить до складу групи оповіщення, то він може проводити адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру. Це регламентується статтями 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Працівники поліції мають на це право, але не представники ТЦК», — пояснюють юристи.

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Якщо чоловік відмовляється надати свої документи представникам ТЦК або отримати повістку, на нього чекає покарання.

Зокрема, якщо військовозобов’язаний відмовляється отримувати повістку, представник ТЦК має скласти акт відмови. Цей акт підписують не менше 2 членів груп оповіщення. Далі акт реєструють у центрі комплектування.

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«Якщо військовозобов’язаний відмовляється надати свої документи, зокрема військово-облікові чи намагається втекти від представників ТЦК та поліції — йому загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність», — зазначають юристи Безоплатної правничої допомоги.

Поліцейський, який входить до групи оповіщення, може затримати громадянина та доставити його до ТЦК.

Якщо справа буде розглядатись як порушення законодавства про мобілізацію — ухилянт може заплатити штраф до 25,5 тисяч гривень.

Якщо чоловіка притягнуть до кримінальної відповідальності в частині ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, то йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Раніше «ФАКТИ» писали, що співробітники ТЦК не мають права затримати ухилянта, а поліцейські — вручити йому повістку. Більш детально про це у матеріалі «ФАКТІВ».

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