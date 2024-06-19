Класичний фейк: Малюська відреагував на обмеження переліку держпослуг для військовозобов’язаних

Днями ЗМІ повідомили про перелік конкретних державних послуг, які нібито будуть обмежуватися без пред'явлення військово-облікових документів. Втім, у Мінюсті ці повідомлення називають фейковими і закликають не поширювати російські ІПСО.

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Відповідний пост залишив у Facebook міністр юстиції України Денис Малюська.

«У Telegram-каналах з посиланням на мене розганяють фейк із переліком конкретних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа (включно з послугами нотаріусів або ДРАЦСів). Це класичний фейк і ІПСО», — написав міністр.

Дійсно, наразі окремі послуги уже обмежені без надання військово-облікових документів, а окремі будуть обмежуватись, але не згідно зі списками, «опублікованими та придуманими Telegram-каналами».

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Підсумовуючи, міністр закликав українців не вірити подібній інформації у соціальних мережах та закликав стежити за нормативно-правовими актами.

Нагадаємо, що згідно з оновленим законом про мобілізацію військовозобов'язані українці мають до 16 липня оновити свої облікові дані. Зробити це можна онлайн через застосунок «Резерв+», а також у ТЦК та ЦНАПах.

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