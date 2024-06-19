Обстріл ворогом Львівщини: постраждали люди, пошкоджено будівлю Науково-дослідного інституту
У ніч проти 19 червня російські війська знову атакували Україну дронами-камікадзе. Зокрема, у Львівському районі через падіння уламків дронів двох людей було поранено.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
«Офіційно підтвердили інформацію про ще одного постраждалого у Малехові внаслідок сьогоднішньої нічної атаки безпілотниками по Львівській області», — розповів він.
За даними голови ОВА, це 70-річний чоловік, його госпіталізували.
«У нього акубаротравма, множинні осколкові поранення і кілька вогнепальних переломів. Стан — середньої важкості», — зазначив Козицький.
Також про руйнування наукового закладу розповів мер Львова Садовий, показавши фото.
Пізніше голова ОВА зазначив, що уламки ворожих безпілотників у Львові дійсно пошкодили адміністративну будівлю Державного науково-дослідницького контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок.
«Уламки БПЛА зруйнували дах, стіни та перекриття 2 поверху орієнтовно на площі 800 квадратних метрів», — додав Козицький.
Нагадаємо, що у квітні армія рф влаштувала пекельний обстріл Львівщини із застосуванням різних засобів ураження — тоді найбільше постраждав Стрий.357
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