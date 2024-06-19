Обстріл ворогом Львівщини: постраждали люди, пошкоджено будівлю Науково-дослідного інституту

У ніч проти 19 червня російські війська знову атакували Україну дронами-камікадзе. Зокрема, у Львівському районі через падіння уламків дронів двох людей було поранено.

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Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Офіційно підтвердили інформацію про ще одного постраждалого у Малехові внаслідок сьогоднішньої нічної атаки безпілотниками по Львівській області», — розповів він.

За даними голови ОВА, це 70-річний чоловік, його госпіталізували.

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«У нього акубаротравма, множинні осколкові поранення і кілька вогнепальних переломів. Стан — середньої важкості», — зазначив Козицький.

Також про руйнування наукового закладу розповів мер Львова Садовий, показавши фото.

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Руйнування інституту

Пізніше голова ОВА зазначив, що уламки ворожих безпілотників у Львові дійсно пошкодили адміністративну будівлю Державного науково-дослідницького контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок.

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«Уламки БПЛА зруйнували дах, стіни та перекриття 2 поверху орієнтовно на площі 800 квадратних метрів», — додав Козицький.

Всі наслідки ворожої атаки ще уточнюються

Нагадаємо, що у квітні армія рф влаштувала пекельний обстріл Львівщини із застосуванням різних засобів ураження — тоді найбільше постраждав Стрий.

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