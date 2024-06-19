Ворог вночі атакував Україну з повітря: оборонці назвали кількість збитих «шахедів»

В ніч на середу, 19 червня, російські окупанти атакували територію нашої країни двома десятками ударних БпЛА типу «shahed-131/136».

Атаки починалися з напрямків приморсько-ахтарськ (рф) та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму, розповів Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Онищук.



«Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України», — написав він у Мережі.

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В результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

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Зокрема, на Львівщині воїни протиповітряної оборони знищили 5 з 5 «шахедів», які атакували область минулої ночі, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За інформацією від ПвК «Захід» станом на 05:55, під час першої нічної тривоги, яка тривала з 02:32 по 03:35 19 червня, у повітряний простір Львівщини зайшли 4 ворожі безпілотники.

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Наслідки ворожого нальоту на Львівщину

Пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок у Мелехові. В ньому було вибито 20 вікон. Також постраждало офісне приміщення, а його охоронця госпіталізували у стані середньої важкості, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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Під час другої тривоги, яка тривала з 04:27 по 05:24, область намагався атакувати ще один «шахед».

Успішною була робота ППО і на Дніпропетровщині, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Вночі оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною 4 шахеда. По два — у Криворізькому та Нікопольському районах», — зазначив він у Telegrram.

Не менш значущими були і успіхи українських військових під час наземних операцій. Так, лише втрати живої сили ворога склали понад 1100 осіб, а ще Сили оборони «винесли» 48 артилерійських систем, знищили 34 БПЛА, 12 бойових броньованих машин та 10 ворожих танків. Про це свідчать оперативні дані Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, що напередодні військові аналітики попередили, що росія готується розпочати наступ на Харків на новому напрямку.

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