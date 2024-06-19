«Я на горіхи отримував-таки»: ведучий «Холостяка» вразив зізнанням

Популярний шоумен, ведучий проєкту «Холостяк» Григорій Решетнік розказав, якими принципами виховання користується у спілкуванні зі своїми трьома синами. В коментарі каналу «СТБ» Григорій згадав про найцінніші уроки, які отримав від свого батька у дитинстві.

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«Мені пощастило вирости у повноцінній родині люблячих батьків, — зізнався Григорій. - Вони вже понад 40 років разом. Тато для мене завжди був яскравим прикладом того, як потрібно ставитися до своєї жінки й до своїх дітей. Він працював багато та все ж знаходив час на виховання мене й сестри. Передусім він привив мені волю завжди йти до перемоги й передав свій бойовий характер. Він грав зі мною у футбол, займався бігом і не тільки. Батько цим поселив в мені думку, що, якщо поставити перед собою ціль, ти обов’язково її досягнеш. Також він завжди наголошував, що життя справедливе і добро завжди перемагає зло. Ще в дитинстві він навчив мене нічого не боятися. Хоча я був чемною дитиною та, коли відчував небезпеку, точно вмів себе захистити. І в голові своїй я завжди тримав татові слова, що треба вміти приймати виклики, не здаватися та йти до кінця. А якщо впав, то підійматися й рухатися далі».

Решетнік розказав, що батьки виховували їх з сестрою, керуючись інтуїцією, навіть десь імпульсивно.

«Іноді я на горіхи отримував-таки, бо був ще тим шибеником у школі, — згадав ведучий. — Тато міг навіть лозиночку до рук взяти за якісь погані оцінки. За це на батьків своїх я не ображаюся. Вони дали мені все найкраще. Це був їхній досвід. Я ж вважаю, що піднімати руку на дітей та близьких — табу. Ми цю „радянську виховну систему“ у своїй родині навіть не розглядали».

Нагадаємо, що почалась робота над новим сезоном «Холостяка», де головним героєм став ветеран війни.

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