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«Щоб і не думав, що може пережити Україну та її прихильників»: у США різко відреагували на візит путіна до Північної Кореї

18:02 19 червня 2024
Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон зробить усе можливе, щоб припинити постачання зброї з Ірану та Північної Кореї до росії. Цю заяву Блінкен зробив на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Коментуючи візит російського президента путіна до КНДР, Блінкен зазначив, що росія у відчаї намагається зміцнити відносини з країнами, які можуть забезпечити її необхідним для продовження війни проти України.

Блінкен також висловив занепокоєння з приводу Китаю, який підтримує російський військово-промисловий комплекс. Держсекретар США підкреслив, що найшвидший спосіб закінчити війну — це позбавити путіна ілюзії, що він зможе пережити Україну та її союзників.

«Якщо Китай дійсно зацікавлений у припиненні війни, він повинен припинити підживлювати російську військову машину. А ми зі свого боку будемо робити все можливе, щоб зупинити підтримку, яку росії надають такі країни, як Іран і Північна Корея», — зазначив Блінкен.

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Нагадаємо, що 19 червня путін зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Це перший такий візит за останні 24 роки. У ЗМІ припускають, що росія використовує покращення відносин з КНДР, щоб дошкулити Вашингтону.

США побоюються, що рф може допомогти розвинути ракетні та ядерні програми Північної Кореї, а КНДР, своєю чергою, надасть балістичні ракети та артилерійські снаряди для війни росії проти України.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що використання росією балістичних ракет північнокорейського виробництва може розкрити нову важливу інформацію про ракетні програми КНДР в умовах дедалі агресивнішої риторики з боку Пхеньяна.

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